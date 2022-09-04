Вильнюс, , 12:15 — REGNUM По мнению мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, на сегодняшний день отопление газом сравнимо с отоплением путём сжигания денежных купюр, и потому городские власти рассматривают возможность использования для этого мазута. Слова вильнюсского градоначальника приводит портал ru. delfi. lt.

Мазут Glasbruch2007

«Если в прошлом году в такое время, летом, цена была около 29 евро за МВт газа, то сейчас — 270 евро», — сказал он.

При этом Бенкунскас утончил, что такие цены объясняются конфликтом на территории б. УССР и якобы «энергетическим шантажом» со стороны России, в результате чего голубое топливо, по его мнению, стало «непригодным для использования».

«В Вильнюсе во время отопительного сезона вместо газа, скорее всего, будут использовать мазут. Хочу отметить — это решение принято на один сезон, пять самых холодных месяцев, следующей осенью больше 90% отопления будем получать за счет возобновляющихся источников энергии — биотоплива и сжигания отходов», — добавил мэр столицы Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас рассказал, что к месту своей службы в Литве прибывают представители будущего штаба бригады Североатлантического альянса (НАТО), которая будет дислоцирована в прибалтийской республике под командованием ФРГ.