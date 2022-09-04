4 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:15 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект «Канал Стамбул» отменен

Обозреватель газеты Cumhuriyet Бора Эрдин выяснил, что планы на строительство «Канала Стамбул», который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «безумным проектом», были по-тихому отменены. Это стало известно после постановления суда для истцов, которым в рамках проекта «Канал Стамбул» было передано «бесполезное имущество» и которые подали в суд на министерство окружающей среды. В решении суда, направленном истцам 19 августа 2022 года, говорится об отмене планов развития проекта «Канала Стамбул». Согласно этому решению, направленного судом собственникам земель, говорится, что проект был закрыт 26 июля 2022 года.

Турецкие компании ринулись в Россию

Как передает новостное издание SHaber, крупные компании Турции увеличивают свои инвестиции в Россию. AB Inbev, одна из ведущих мировых пивоваренных компаний, объявила в апреле о начале переговоров о продаже своей доли в дочерней компании по производству и маркетингу пива в России и б. УССР своему партнеру Türk Anadolu Efes. В июне компания Arçelik подписала соглашение о покупке продукции американского производителя бытовой техники Whirlpool в России, а также ее активов по продаже и маркетингу в странах бывшего Советского Союза. В июле турецкая компания Fiba Retail Group объявила о начале переговоров о том, чтобы стать франчайзинговым партнером испанского бренда одежды Mango в России. Турецкая обувная сеть FLO в мае заявила, что ведет переговоры о покупке магазинов Reebok в России. Şişecam сообщила, что капитал ее четырех российских дочерних компаний составляет 31,88 млрд рублей (530,4 млн долларов), а ее российские предприятия имеют производственную мощность 1,6 млн тонн на конец 2021 года. Vestel, принадлежащая Zorlu Holding, сообщила, что капитал ее российской дочерней компании составляет 8,81 млрд рублей, а общий российский капитал вместе с его торговыми и операционными подразделениями — 9,30 млрд рублей. Активы российской дочки Ишбанка оцениваются в 4,76 млрд рублей. Компания Koç Holding Arçelik владеет всей долей участия в российской дочерней компании ООО «Беко» с капиталом 4,28 млрд рублей. Строительный гигант «Энка» отчитался о стоимости активов своих российских «дочек» в 3,85 млрд рублей. Также известно, что капитал российской дочки Denizbank составляет 1,13 млрд рублей.

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Тайная встреча в Москве: Хакан Фидан и его сирийский коллега обсудили условия для нормализации

Согласно информации телеканала Rudaw, на фоне переговоров между Анкарой и Дамаском о возможной нормализации отношений глава Национальной разведки Турции (MIT) Хакан Фидан провел тайную встречу со своим сирийским коллегой Али Мамлюком в Москве. Согласно утверждениям издания, глава сирийских разведки Мамлюк потребовал предоставить график вывода турецких войск из Сирии. Фидан со своей стороны повторил требование Турции о создании «безопасной зоны» на севере страны. Несмотря на разногласия между Анкарой и Дамаском Москва ускорила попытки нормализовать отношения между двумя странами.

«Турция хотела, чтобы сирийская оппозиция покинула страну»

Газета Sözcü пишет, что Анкара открыта к диалогу с администрацией Асада, но иранская пресса публикует неоднозначные утверждения. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает о том, что Анкара призвала Национальную коалицию сирийской оппозиции и революционных сил (SMDK) покинуть Турцию. Со ссылкой на несколько источников говорится, что официальный представитель Турции на прошлой неделе встретился с президентом SMDK Салимом аль-Муслатом. Утверждается, что турецкий чиновник, имя которого не разглашается, заявил в ходе встречи, что «Анкара полна решимости восстановить отношения с Дамаском и что сирийская оппозиция должна смириться с этим фактом».

Цена на природный газ в Турции выросла на 20%

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, с 1 сентября власти Турции повысят цену на природный газа для жилых помещений и промышленности на 20%. Стоимость природного газа, которая выросла во всем мире, продолжает расти и в Турции. За последний год власти страны несколько раз повышали цену на природный газ. Подорожание ложится серьезным бременем на бюджет горожан, а последнее повышение является наглядным индикатором стоимости жизни. Между тем на сайте госкомпании Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) утверждается, что в Турции используется природный газ с самой низкой ценой среди европейских стран.

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Румыния приобретет беспилотники Bayraktar TB2

Новостной телеканал Haber7 рассказал своим зрителям о том, что Румыния закажет 18 боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar Makina. Соглашение на закупку оценивается в 300 миллионов евро. Согласно новостям бухарестского портала Digi24, министерство обороны Румынии приняло меры по закупке «первого пакета логистической поддержки и специального оборудования для обучения и подготовки» в составе БПЛА Bayraktar. Издание отмечает, что министерство обороны Румынии направило запрос в румынский парламент о намерениях приобрести турецкие БПЛА. Цена на Bayraktar TB2 варьируется от 1 до 5 миллионов долларов в зависимости от оснащения.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

Пессимистичный прогноз о турецкой лире

Как передает Ahval News, обесценение турецкой лиры с начала года превысило 30%. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что лира будет обесцениваться как минимум до 2024 года. С прошлого года турецкая лира подешевела по отношению к доллару почти на 80%. В последний день этой недели доллар в отношении турецкой валюты вырос до 18,23, а евро до 18,17, достигнув новых пиков в 2022 году. Источники в деловых кругах Турции сообщают, что чистые резервы Центрального банка Турецкой Республики за неделю с 26 августа уменьшились на 10% по сравнению с предыдущей неделей до 12,6 млрд долларов. Таким образом, падение за две недели превысило три миллиарда долларов. Чистые резервы достигли самого низкого уровня (в 6 миллиардов долларов) в июле, а затем начали расти в августе. Банки из стран Персидского залива понесли убытки из-за своей деятельности в Турции, обесценивание турецкой лиры повлияло на эти банки.

КРАТКО О ВАЖНОМ

Было начато расследование в отношении 40 футболистов, играющих в турецких футбольных клубах, которые не представили свои декларации за 2020 год или сдали неполные декларации. Выяснилось, что семь из них были иностранными гражданами и 33 местными. Среди тех, кто попал под расследование, есть и те, кто покинул свои клубы.

Выяснилось, что студенты и преподаватели, которые уехали за границу для обучения и стажировки из Турции, особенно в рамках проекта ЕС по обмену студентами Erasmus, попросили убежища в странах Евросоюза, особенно в Германии.

После того как руководство BOTAŞ объявило о двадцатипроцентном увеличении потребления природного газа в жилых домах, еще на 20% увеличились счета за электроэнергию для граждан Турции.

Грузовое судно, следовавшее с территории б. УССР в Стамбул, село на мель в районе Бебек пролива Босфор. Движение судов было приостановлено из-за инцидента.

Главное управление безопасности сообщило, что командир подразделения специальных операций полковник в отставке Мустафа Левент Гёкташ, в отношении которого по запросу отдела Интерпола было выдано «красное уведомление», арестован в Болгарии в городе Свиленграде. Мужчину обвиняют в заказном убийстве ученого в начале 2000-х годов.