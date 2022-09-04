Москва, , 12:14 — REGNUM Самыми популярными автомобилями с автоматической коробкой передач по итогам продаж с начала 2022 года в России стали три модели южнокорейских производителей Kia и Hyundai. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Переключение передач Michael Dougherty

Лидером российского рынка автомобилей с АКП по итогам продаж за первые 7 месяцев 2022 года стала модель Kia Rio. С января по июль жители России приобрели 19 тыс. авто этой модели.

Второе и третье место досталось моделям другого южнокорейского бренда — Hyundai. Продажи модели Hyundai Soalris составили 14,2 тыс. единиц, Hyundai Creta — 12,9 тыс.

В пятёрку самых продаваемых моделей с «автоматом» также вошли Toyota RAV4 и Volkswagen Polo. Замкнули десятку самых популярных моделей Toyota Camry, Kia Seltos, Haval Jolion, Skoda Rapid и Mazda CX-5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2022 года средняя стоимость новых автомобилей с механической и автоматической коробкой передач на российском рынке в июне 2022 года отличалась примерно на 420 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы средние цены на автомобили с МКПП и АКПП в России