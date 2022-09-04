Москва, , 12:01 — REGNUM Правительство России одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов. Об этом 4 сентября сообщается на сайте правительства РФ.

Незаконная свалка мусора Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — отмечается в сообщении.

Проект распоряжения направлен на создание условий в 2022—2023 гг. для ликвидации незаконных свалок в 24 регионах РФ.

Кроме того, правительство РФ одобрило наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, по включению сведений о типовом проектном решении в единый госреестр заключений экспертизы проектной документации.