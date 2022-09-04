Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В краже $10 млн обвинили нового лидера движения Black Lives Matter (BLM) Шаломию Бауэрс. Он рассказал об этом 3 сентября газете The New York Post.

Miran Rijavec Доллары

По словам Бауэрса, он подозревается в том, что переводил пожертвованные BLM денежные средства в свою личную консалтинговую фирму.

При этом новый лидер движения не признаёт свою вину, утверждая, что против него группа активистов во главе с профессором панафриканских исследований Калифорнийского государственного университета Мелиной Абдуллой сфабриковала дело, чтобы осуществить захват власти в фонде.

Отметим, в мае 2021 года соосновательница BLM Патрисс Хан-Каллорс ушла в отставку, когда стало известно, что она потратила свыше $3 млн на покупку нескольких домов.