Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Экс-президент США Барак Обама получил премию телеакадемии «Эмми» в категории «выдающийся рассказчик» за участие в качестве повествователя в документальном сериале «Наши великие национальные парки» от Netflix. Об этом 4 сентября сообщается на сайте академии.

Барак Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президент США получил награду за повествование в первой серии под названием «Мир чудес».

В категории «выдающийся рассказчик» помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, комик Уолтер Камау Белл, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.