Вашингтон, 4 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обама получил премию телеакадемии «Эмми» в категории «выдающийся рассказчик» за участие в качестве повествователя в документальном сериале «Наши великие национальные парки» от Netflix. Об этом 4 сентября сообщается на сайте академии.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Экс-президент США получил награду за повествование в первой серии под названием «Мир чудес».

В категории «выдающийся рассказчик» помимо Обамы были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, комик Уолтер Камау Белл, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.