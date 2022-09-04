Южно-Сахалинск, , 11:56 — REGNUM Из-за непогоды вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане, где с 3 сентября их ожидает попавшая в ЧС группа туристов. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

Вулкан Ключевской Wulkano.ru

«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 м, но из-за штормового ветра, порывы которого достигали 30 м/с, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», — отмечается в сообщении.

Планируется, что утром 5 сентября вертолёт МИ-8 МЧС РФ доставит спасателей на максимально допустимую высоту.

Совершавшая с 30 августа восхождение на вулкан Ключевской группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям 3 сентября. Пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. 4 сентября стало известно, что скончался шестой человек.