София, , 11:51 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками полиции в Бургасской области (Юго-восток Болгарии), в районе болгарско-турецкой границы была задержана крупная группа нелегальных иммигрантов. Об этом 4 сентября сообщает БНР.

Согласно официальной информации, 50 граждан Сирийской Арабской Республики накануне нелегально прибыли из Стамбула и планировали добраться до одной из стран Западной Европы. Других деталей не сообщается.

Напомним, ранее Минобороны Болгарии направило в район болгарско-турецкой границы элитные подразделения болгарской армии для предотвращения незаконного проникновения иммигрантов в страну.