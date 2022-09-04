Бухарест, , 11:51 — REGNUM Элитные подразделения армии Болгарии прибыли населенные пункты Каравелово, Столетово и Розино в Пловдивской области на юге Болгарии для борьбы с последствиями крупнейшего в новейшей истории страны наводнения. Об этом 4 сентября сообщает БНР.

Согласно официальной информации, военнослужащие занимаются расчисткой пострадавших территорий, а также обеспечивают питание местных жителей. Кроме того, армия частично взяла на себя функции по размещению пострадавших граждан в палаточных лагерях.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в болгарском Минобороны, военные инженеры планируют в относительно быстрые сроки восстановить разрушенные в результате стихии мосты и отдельные дома.

Напомним, из-за непрекращающихся проливных дождей в Пловдивской области из берегов вышли несколько местных рек. Количество погибших и раненых людей не уточняется.