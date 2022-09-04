Энергодар, Украина, 4 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В ходе обстрела со стороны ВСУ один из снарядов киевских боевиков попал в энергоблок Запорожской АЭС. Об этом 4 сентября рассказал глава администрации города Энергодар Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд», — приводит его слова ТАСС.

При этом Волга отметил, что указанный энергоблок на данный момент находится в нерабочем состоянии и добавил, что у системы безопасности энергоблоков структура, которую нельзя нарушить с помощью одного попадания.

«Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — пояснил глава администрации Энергодара.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что представители миссии МАГАТЭ пробудут на ЗАЭС до 5 сентября.