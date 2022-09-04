Бухарест, , 13:49 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль им. Джордже Энеску начал свою работу в столице Румынии Бухаресте. Об этом 4 сентября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Согласно официальной информации, в мероприятии примут участие исполнители из 37 стран мира, включая Российскую Федерацию и Белоруссию. В течение двух недель жюри и зрители смогут услышать произведения мировой классики в интерпретации современных пианистов, виолончелистов и скрипачей. Концерты в рамках фестиваля будут продолжаться до 18 сентября нынешнего года.

Напомним, «Фестиваль Энеску» является крупнейшим ежегодным событием в мире европейской культуры.