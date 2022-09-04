Бухарест, , 12:48 — REGNUM Десятки человек получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки, произошедшей в городе Галац на юго-востоке Румынии после футбольного матча на звание чемпиона страны. Об этом 4 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

По свидетельствам полицейских, болельщики, недовольные итоговым результатом состязания, сначала подрались между собой, а затем принялись разбивать витрины магазинов и крушить припаркованные неподалеку от стадиона автомобили. Впоследствии радикально настроенные ультрас вступили в схватку с полицейскими и жандармами.

Как утверждают правоохранители, по подозрению в хулиганстве задержано 50 человек. Если их вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Напомним, румынское законодательство предусматривает наиболее суровые в ЕС санкционные меры за массовые беспорядки.