Бухарест, , 11:47 — REGNUM Власти Румынии планируют рассмотреть вопрос о запрете использования электросамокатов и электрических скутеров детьми до14-ти лет. Об этом 4 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электросамокат Elvert Barnes

По предварительным данным, ограничительные меры будут распространяться на жителей Бухареста, Тимишоары, Ясс и других купных городов страны. В качестве причины нововведения называется необходимость снижения количества ДТП на румынских дорогах.

Напомним, ранее в Румынии было зафиксировано рекордное за последние несколько лет число аварий с участием так называемых «альтернативных транспортных средств», включая самокаты и моноколеса.