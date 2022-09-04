Лондон, 4 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Около 60% предприятий в Великобритании оказались под угрозой закрытия из-за растущих цен на электроэнергию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на организацию британских производителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его данным, у половины всех британских предприятий выросли расходы на оплату электроэнергии в два раза или более. При этом рост цен происходит на фоне роста стоимости энергоносителей на мировом рынке. Эксперты не исключают, что стоимость электроэнергии в Соединенном Королевстве еще не достигла своего предела. По их мнению, весной 2023 года цены могут вырасти еще в полтора раза.

В связи с этим 15-30% британских семей планируют не использовать отопление зимой из-за высоких цен. Также у домохозяйств существенно снизились доходы, что также повлияло на их способность оплачивать счета за электроэнергию. В ассоциации уточнили, что в настоящее время британские семьи тратят на оплату электричества около 2 тыс. фунтов стерлингов ежегодно, однако к концу 2022 года эта сумма вырастет до 3,5 тыс. фунтов стерлингов. Не исключается, что весной 2023 года расходы на электроэнергию могут вырасти до 7-8 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Великобритании начала готовиться к возможным масштабным протестам в стране, вызванным экономическим кризисом. Также правоохранительные органы Соединенного Королевства считают, что из-за экономических проблем в стране может вырасти количество преступлений, связанных с кражей или угоном автомобилей.