Омск, 4 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Омской области количество покупок безналичным способом за первое полугодие 2022 года выросло более чем на 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Безналичная оплата

Всего за шесть месяцев зарегистрировано почти 236 безналичных транзакций на сумму 139 млрд рублей. По сравнению с январём-июнем 2021 года показатели выросли на 16 млн платежей.

По словам заместителя управляющего отделением Натальи Стрельниковой, на рост популярности безналичных платежей не сказалась даже приостановка работы некоторых платёжных сервисов.

«У владельцев карт по-прежнему доступна бесконтактная оплата. Пользователи смартфонов на базе Android продолжают пользоваться возможностями бесконтактной оплаты, в том числе Mir Pay. А торговые точки активно предлагают покупателям оплату товаров и услуг по QR-коду», — отметила она.

Вместе с тем, с ростом безналичных расчётов растёт и активность мошенников, использующие современные технологии, придумывающих новые способы обмана. Наталья Стрельникова посоветовала прекращать разговор с людьми, пытающимся получить данные карты и коды смс-подтверждения и звонить в банк.

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