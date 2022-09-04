4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бригадного генерала армии США, экс-помощника госсекретаря по военно-политическим делам Марка Киммитта о том, что Зеленскому имеет смысл сейчас начать переговоры с Российской Федерацией, потому как позже может быть прекращено снабжение вооружением киевского режима.

Мирослава Романенко, , 13:19 — REGNUM Зеленскому имеет смысл сейчас начать переговоры с Российской Федерацией, потому как позже может быть прекращено снабжение вооружением киевского режима. Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, заявил бригадный генерал американской армии, экс-помощник госсекретаря по военно-политическим делам Марк Киммитт.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский военный указал на то, что еще 19 августа Штаты обещали киевскому режиму выделить $775 млн на вооружение. В частности, речь шла о комплексах Javelin, боеприпасах для HIMARS, ракетах для противотанковых систем TOW, гаубицах калибра 105 мм, а также боеприпасах меньшего калибра.

«Последние системы более старые и менее продвинутые по сравнению с поставляемыми сегодня, что может указывать на то, что темпы использования [вооружений] на поле боя превышают их производство», — сказал он.

Киммитт считает, что Зеленскому нужно признать, что сокращение поставок вооружения обернется для киевского режима катастрофическими последствиями. В связи с чем военный отметил, что Зеленскому нужно начинать дипломатическое урегулирование ввиду малых «шансов выбраться из нынешней трясины».

Заявление американского генерала обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что переговоры скорее нужны США, чтоб за это время накачать киевский режим вооружением, а потому — никаких переговоров. Иные указали на то, что с киевским режимом не может быть переговоров («Минские соглашения» тому пример), — только капитуляция киевского режима.

«Только капитуляция», — призвала Рина.

«Ничего у них не кончается. Байден 11 млрд долларов опять хочет [киевскому режиму] оружием дать. Так что это долго ещё будет», — отметил Sokol.

«Только переговоры о капитуляции», — подчеркнул Аддис А.

«Это американцам нужна передышка. Не успевают новое оружие наклепать», — написала Irina Z.

«Нацизм может быть искоренен только вместе с [киевским режимом]! Хватит разных окраин на русской земле!..» — призвал Николай.

«Только капитуляция, нейтральный статус и прочая денацификация. Мне, как россиянке, такие бешеные соседи с оружием не нужны», — отметила Афелья.

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«Все эти громкие заявления — пробные камни. А ну-ка, как отреагируют у нас, у них? Такое заявление ничего не значит, этот человек может сколько угодно высказывать свое личное мнение, реальное решение примет не он», — отреагировала Ольга.

«Не смешите! О каких переговорах идёт речь? Что с больными обсуждать? Полная изоляция от общества!» — написала Валентина.

«Ну так демилитаризация подразумевает, что ВСУ не должно быть в принципе. Какие переговоры и с кем?» — не понимает Giulia.

«Давить змею на половину себе дороже!» — добавил Игорь.

«Наивный генерал не понял, что Зеленский — это никак не про спасение», — пишет AndyX.

«Ну, например, переговоры о капитуляции. Нормальный вариант», — прокомментировал Сергей П.

«Хотят зиму переждать и перевооружить их, думают американцы, что все тупые, как они, но нет, Россия победит!» — написал Виталик.

«Поздно пить «Боржоми». С ними договариваться себе дороже. Они уже с переговорами показали себя во всей красе. Если только подпишут полную капитуляцию и Зелю будут судить по всем законам. Как можно вообще с террористами договариваться? США как всегда живут в какой-то своей реальности», — отреагировала Оксана А.

«Здравомыслящий Путин будет говорить с истеричным наркоманом Зеленским? Серьезно?! Даже не думайте в эту сторону», — призвала «Белая Лилия».

«С Порошенко вели переговоры, составили Минские соглашения, и к чему это привело? Дали [киевскому режиму] перевооружиться… Все дураков ищут. Но Россия хорошо учится на ошибках», — написала Марина Х.

«[Киевский режим] просто перегруппируется, чтобы нанести снова удар. Нет переговорам», — добавила milomilolika.

«Вести переговоры, чтобы нарастить темпы оружия. Использовать паузу и опять предательски что-нибудь сделать. Пошли они», — подытожила Natali А.