Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом американской телевизионной премии «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик». Об этом говорится на сайте премии.

Премия «Эмми» Alan Light

Экс-президент удостоен премии за работу над документальным фильмом «Наши великие национальные парки» для стриминговой платформы Netflix. Обама выступил в роли рассказчика в первом эпизоде многосерийного фильма.

Документальный сериал о национальных парках США продюсируется компанией Higher Ground Productions. Основателями этой компании являются сам бывший президент и его жена Мишель Обама.

Эта награда стала не первой для бывшего президента США. Ранее он получал премию «Грэмми» за запись аудиокниги по своим мемуарам «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды».

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