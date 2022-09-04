Томск, , 11:32 — REGNUM Ускорившиеся за последние десятилетия климатические изменения снизили урожайность сибирского кедра. К такому выводу пришли представители Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, сообщает портал «Наука в Сибири».

Кедр

Учёные в течение тридцати лет следили за одним из кедровников рядом с Томском. Согласно полученным данным, в последние 15-20 лет урожаи заметно пошли на убыль.

Как выяснилось, на урожайность деревьев не сильно влияет соотношение тепла и влаги, как и температура летом или зимой. От заложения шишки до его созревания проходит два года, и наиболее важным фактором оказываются весенние заморозки.

«Если их нет, шишки спокойно развиваются дальше, в противном случае мороз убивает их. Второй важный фактор — температура воздуха в сентябре. Если она выше средней, то шишки продолжают развиваться и оказываются не готовыми к зимовке: часть их гибнет, число полноценных семян снижается», — говорится в статье.

Из-за изменений климата весна стала приходить раньше, при этому майские заморозки сохранились. Средняя температура сентября также заметно повысилась. Учёные считают, что при сохранении тенденции продуктивность кедра на юге лесной зоны в Западной Сибири не обеспечит эффективного возобновления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Томского государственного университета фиксируют ускорение таяния ледников в долине Актру в Горном Алтае. По словам исследователей, баланс массы ледника является надёжным индикатором изменения климата региона.

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