Москва, , 11:32 — REGNUM Количество вакансий в IT-отрасли в России снизилось на 25% с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные компании HeadHunter.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства РБК, ссылающегося на статистику, с начала 2022 года число вакансий в этой сфере снизилось с 114,6 тыс. до 85,2 тыс. При этом максимальное предложение в IT-отрасли фиксировалось в феврале, однако затем пошел ежемесячный спад.

В то же время в этой сфере выросло количество резюме соискателей. В частности, с января по август 2022 года количество ищущих работу в IT-отрасли выросло с 211,1 тыс. до 327 тыс. Таким образом, рост числа соискателей составил 55%. При этом за аналогичный период 2021 года фиксировался рост в 12%.

Главы ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в своем Telegram-канале отметил, что на сокращение спроса повлиял уход зарубежных компаний с российского рынка. По его мнению, большое число IT-работников устроились работать в отечественные компании. Также сократился и экспорт IT-услуг из России, что повлияло на снижение количества вакансий в этой сфере. Тем не менее эксперт отметил, что спрос на IT-специалистов будет расти в будущем из-за программ импортозамещения.