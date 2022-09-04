Лондон, 4 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может попробовать вернуться себе власть. Об этом 4 сентября передает CNN.

Garry Knight Борис Джонсон

По мнению телеканала, политические амбиции главы британского кабмина очевидны. Коллеги Джонсона убеждены, что он не упустит шанс вернуться на Даунинг-стрит.

Источники CNN утверждают, что политик пришел в ярость из-за того, что его лишили власти под давлением СМИ, а не по решению избирателей, и он не готов оставить политику.

Отмечается, что у Джонсона есть шанс вернуть пост, если его преемник столкнется с серьезными проблемами. Также аналитики CNN не исключили, что Джонсон может получить какую-либо должность в следующем правительстве, тем самым сохранив свое влияние.