Таллин, , 11:30 — REGNUM Страны Евросоюза, которые имеют выход к Балтийскому морю, договорились на саммите по энергетической безопасности в Мариенборге (Дания) о развитии сотрудничества с целью укрепления энергетической безопасности региона и увеличения мощностей энергии ветра в семь раз к 2030 году. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба правительства Эстонии, передаёт агентство BNS.

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Как отметила по окончании встречи эстонский премьер-министр Кая Каллас, слова которой приводит пресс-служба эстонского правительства, в ходе саммита его участники наметили меры по снижению энергетической независимости и широкого использования возобновляемой энергии.

При этом она указала, что их ориентирами стали климатические цели и достижение зеленого перехода, добавив, что спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, по её мнению, показала, что странам ЕС нужно ускорить ранее запланированный темп таких изменений.

«Мы можем использовать огромный потенциал Балтийского моря в области энергии ветра для отказа от российских энергоносителей и, соответственно, уменьшить доходы России от их продажи, раз Кремль использует их для финансирования… [спецоперации]», — сказала Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил, что применяемые пограничными службами в отношении граждан России процедуры хотят стандартизировать Польша, Финляндия и страны Прибалтики.