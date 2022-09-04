Мариуполь, ДНР, , 11:26 — REGNUM Жители освобожденного Мариуполя обеспечены топливом. Об этом 4 сентября заявил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Сейчас работают 15 заправок, как на бензин, дизель так и на газ метан. В сентябре еще будут открыты две-три заправки. Потребность в топливе в городе Мариуполь обеспечена», — передает его слова ТАСС.

Первая АЗС в Мариуполе была открыта уже в конце апреля, а машин и людей становится все больше, так как «люди возвращаются в город».