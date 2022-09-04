Кабул, , 11:21 — REGNUM Верховный суд в Афганистане заявил, что женщины-судьи не могут больше разрешать в суде дела, так как не носили хиджаб до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан U.S. National Archives

«Женщины-судьи не обладали полными знаниями о юриспруденции и шариате и не могли разрешать проблемы на основе Ханафитского мазхаба. Еще одна причина — хиджаб. В предыдущей системе ношение хиджаба не соблюдалось. Соответственно, это не является благоприятной средой для их назначения и выполнения работы», — отмечается в сообщении.

Афганские активистки после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти неоднократно выходили на демонстрации с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти, также выступали против требований о ношении хиджаба.