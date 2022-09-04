Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Президент США Джо Байден узурпировал законодательную власть в стране и пытается устраивать репрессии политических оппонентов, сообщает газета The Washington Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора публикации, действующий глава Белого дома обвиняет своих оппонентов в фашизме, однако Демократическая партия США сама проявляет фашистские признаки. Газета указывает, что на фоне экономических проблем в стране демократы пытаются распространять дезинформацию, подавляют оппозицию и устраивают репрессии.

Также Байден простил студенческие долги на сумму более $300 млрд, хотя, согласно американскому законодательству, не имеет на это права без подготовки соответствующего законопроекта. В связи с этим авторы считают, что Байдену удалось узурпировать власть в США.

Газета отмечает, что демократы создали совет при МВД США, который занимается якобы борьбой с дезинформацией. Таким образом, Демпартия получила инструмент, позволяющий решать, какую информацию относить к фейкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент США Джо Байден в своей речи назвал сторонников экс-главы Белого дома Дональда Трампа экстремистами и фашистами. По его словам, именно сторонники Трампа якобы угрожают существованию Соединенных Штатов.