Таллин, 4 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На сегодняшний день на складе эстонского Центра государственного резерва (EVK) имеется 42 млн единиц средств индивидуальной защиты, которые были закуплены во время пандемии по завышенным ценам и которым на данный момент тяжело найти применение. Об этом 1 сентября сообщила газета Postimees.

https://pixabay.com Маска

Как рассказал изданию глава EVK Андо Леппиман, указанные средства защиты были приобретены властями республики в разгар пандемии SARS-CoV-2 в 2020 и 2021 годах, и в то время цены на них были рекордными.

«Когда управление резервом перешло к EVK в конце 2021 года, товар с истекающим в 2022 году сроком годности образовывал примерно десятую часть запасов, а в 2023 году закончится срок годности еще у 40%», — сказал он.

При этом Леппиман добавил, что EVK осуществлял бесплатную раздачу средств защиты с заканчивающимся сроком хранения в больница, а также семейным врачам, учреждениям соцобеспечения, полиции и спасателям, и образовательным учреждениям.

«Надо учитывать, что государственный оперативный резерв средств индивидуальной защиты создавался с учетом спроса периода пандемии, который отличался от обычного объема потребления в десятки или даже сотни раз», — также пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что Чили ослабляет меры по борьбе с коронавирусом, чтобы облегчить въезд иностранцев, что скажется на увеличении потока иностранных туристов.