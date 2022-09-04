Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Во всех странах мира в июле 2022 года зарегистрировано 778 тыс. новых электрических транспортных средств, что на 61% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал InsideEVs со ссылкой на данные компании EV–Volumes.

Электрический хэтчбек BYD Dolphin Autohome.com.cn

В отчёте EV–Volumes учитываются как полностью электрические, таки и гибридные автомобили. В июле на долю таких авто пришлось 14% от общего объёма продаж транспортных средств. Полностью электрическим был каждый десятый зарегистрированный автомобиль.

Всего за первые семь месяцев 2022 года во всём мире зарегистрировано более 4,9 млн электрических и гибридных автомобилей. За весь 2021 год этот показатель составил 6,5 млн.

Среди самых распространённых электрических автомобилей, зарегистрированных в июле, модели китайских компаний BYD, Wuling и GAC. Также в десятку самых популярных моделей вошли авто компаний Tesla и Volkswagen.

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