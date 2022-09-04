Москва, 4 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Российские следователи установят обстоятельства новых преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса. Об этом 4 сентября сообщили в СК России.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

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«В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и села Евгеновка Великоновосёлковского района пострадали мирные жители», — отмечается в сообщении.

Утром 4 сентября ВСУ выпустили 8 снарядов натовского калибра по Донецку. Также 1 сентября ВСУ произвели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР. В результате погибли 13 и получили ранения 9 сотрудников МЧС ДНР.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.