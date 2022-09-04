Энергодар, Бывш. УССР, , 11:11 — REGNUM Киевский режим угрожает учителям Энергодара в Запорожской области, который находится под контролем России. Об этом 4 сентября рассказал глава администрации города Александр Волга.

Энергодар Федя Кузнецов

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Бесцеремонность шантажа со стороны [киевского режима] Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — отметил он в интервью ТАСС.

По его словам, киевский режим запугивает непосредственно преподавательский состав и родителей учащихся, чтобы те не разрешали детям учиться в российских школах.

Волга назвал подобные действия режима Зеленского низостью.