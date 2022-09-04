Париж, , 11:06 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль проявила образцовую смелость, когда публично обвинила киевский режим в создании провокаций в Буче и Мариуполе, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Все карлики системы набрасываются на неё», — приводит его слова RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила, что киевский режим мог устроить провокации в Буче и Мариуполе для срыва мирного процесса. По ее мнению, таким образом Киев попытался закрыть любые возможности для мирного урегулирования. Слова Руаяль вызвали сильный общественный резонанс. Против нее выступили местные сторонники киевского режима, пообещавшие подать на политика жалобу.