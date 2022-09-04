Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:05 — REGNUM Экс-президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса, покинувший пост из-за массовых протестов, должен быть привлечен к ответственности. Об этом заявил глава национального профсоюза учителей страны Иосиф Сталин, передает The Guardian.

Шри-Ланка Kolitha de Silva

«Готабай вернулся, потому что ни одна страна не желает его принять. Его следует немедленно арестовать за причинение страданий 22-миллионному населению Шри-Ланки. Он должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — отметил Сталин.

С его точки зрения, экс-президент государства не может оставаться на свободе на фоне кризиса в стране.

Ранее Раджапакса, уехавший из Шри-Ланки в связи с массовыми протестами, вернулся на родину.