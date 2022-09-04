Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 сентября 2022, 11:05 — REGNUM Экс-президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса, покинувший пост из-за массовых протестов, должен быть привлечен к ответственности. Об этом заявил глава национального профсоюза учителей страны Иосиф Сталин, передает The Guardian.
«Готабай вернулся, потому что ни одна страна не желает его принять. Его следует немедленно арестовать за причинение страданий 22-миллионному населению Шри-Ланки. Он должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — отметил Сталин.
С его точки зрения, экс-президент государства не может оставаться на свободе на фоне кризиса в стране.
Ранее Раджапакса, уехавший из Шри-Ланки в связи с массовыми протестами, вернулся на родину.