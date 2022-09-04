Сан-Хосе, США, , 11:03 — REGNUM Контракт с клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал российский форвард Евгений Свечников. Об этом 4 сентября написал агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в одной из соцсетей.

Евгений Свечников в сгставе команды «Детройт Ред Уингз» Nhl.com

По информации источника, соглашение между 25-летним хоккеистом и командой «Сан-Хосе» на год.

При этом игрок переходит в состав «Шаркс» в статусе неограниченно свободного агента, финансовые подробности соглашения не уточняются.

Отметим, Евгений Свечников в минувшем сезоне сыграл 72 матах в НХЛ в составе команды «Виннипег Джетс», набрав в них 19 (7 шайб + 12 результативных передач) очков.