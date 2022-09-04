Москва, , 10:58 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником. Об этом 4 сентября сообщается на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны», — отмечается в сообщении.

Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства СПГ, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта.