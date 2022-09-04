Мишустин отметил профессионализм работников нефтегазовой промышленности
Москва, 4 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником. Об этом 4 сентября сообщается на сайте правительства РФ.
«В отрасли трудятся высококвалифицированные специалисты, люди сильные, энергичные, профессионалы своего дела. Благодаря вам нефтегазовый комплекс демонстрирует устойчивый рост, является надежным поставщиком углеводородов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает энергетическую безопасность страны», — отмечается в сообщении.
Среди масштабных задач, стоящих перед нефтяниками и газовиками, Мишустин отметил расширение газификации регионов, реализацию проектов в нефтегазохимии, создание производства СПГ, повышение спроса, поиск новых рынков сбыта.