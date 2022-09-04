Лондон, , 10:58 — REGNUM На фоне крупнейшего экономического кризиса полиция Великобритании готовит экстренные предложения, а также ведёт подготовку к нарушениям правопорядка будущей зимой. Об этом 4 сентября сообщает британская газета The Times со ссылкой на соответствующие документы.

Лондон Callum Darragh

По информации издания, в данный момент правоохранители ведут разработку экстренных планов, так как «экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране».

Также уточняется, что в полиции считают такого рода преступлениями кражи в магазинах и со взломом, угон автомобилей, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления в сфере закупок и основанные «на использовании финансовой уязвимости».

Кроме того, отмечается, что один из членов британского парламента рассказал газете, что также правоохранители высказывают опасения на тему того, что без вмешательства властей Британии в нынешний экономический кризис в стране могут вновь возникнуть «лихорадочные условия», ставшие причиной беспорядков в Лондоне в 2011 году.

«Если поддержка не оправдает ожиданий, они будут ожидать сцен, подобных 2011 году», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Великобритании МИД Лиз Трасс обещала изложить в первые же недели после избрания премьер-министром страны действия, которые позволят избежать усугубления энергетического кризиса, в том числе повышения тарифов на электроэнергию.