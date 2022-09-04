Кызыл, 4 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Туве индекс промышленного роста с начала года продемонстрировал рост на 37,3%. Основной вклад в позитивную динамику внесла добыча полезных ископаемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Так, добыча каменного угля выросла в 2,5 раза до 589 тыс. тонн, что власти связали с возобновлением деятельности компании «Межегейуголь». Кроме того, на 5% до 482,2 тыс. тонн увеличились объёмы добычи полиметаллической руды.

«В обрабатывающем производстве рост на 24,2% обеспечен за счёт увеличения производства железобетонных и текстильных изделий», — добавили в правительстве.

Ввод жилья за шесть месяцев вырос на 47,8%, достигнув отметки в 82,177 тыс. кв. метров. Всего в республике введено в эксплуатацию десять многоквартирных домов.