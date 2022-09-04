Reuters: Иран усилил средства противовоздушной обороны в 51 городе
Тегеран, 4 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Власти Ирана для предотвращения любого возможного иностранного нападения оснастили 51 город в стране системами гражданской обороны и повысили готовность средств противовоздушной обороны на фоне эскалации напряженности в отношениях с Израилем и США. Об этом 3 сентября сообщил агентство Reuters со ссылкой на источники.
Также указывается, что заместителя иранского министра обороны генерал Мехди Фарахи заявил, что указанные системы позволят властям страны круглосуточно выявлять и отслеживать угрозы в зависимости от их типа.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе прошедших телефонных переговоров согласовали графики предстоящих контактов.