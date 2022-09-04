Тегеран, 4 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Власти Ирана для предотвращения любого возможного иностранного нападения оснастили 51 город в стране системами гражданской обороны и повысили готовность средств противовоздушной обороны на фоне эскалации напряженности в отношениях с Израилем и США. Об этом 3 сентября сообщил агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Также указывается, что заместителя иранского министра обороны генерал Мехди Фарахи заявил, что указанные системы позволят властям страны круглосуточно выявлять и отслеживать угрозы в зависимости от их типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе прошедших телефонных переговоров согласовали графики предстоящих контактов.