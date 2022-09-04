Москва, 4 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Действующая российская мобильная операционная система «Аврора» может стать ядром национальной экосистемы мобильных приложений. Об этом сообщил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов РИА Новости.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Меньшов объяснил, что создание отечественной мобильной экосистемы позволит обеспечить технологическую независимость. Он подчеркнул, что введённые в 2022 году антироссийские санкции показали, что иностранные компании могут заблокировать любые сервисы.

Эксперт напомнил, что весной американские разработчики операционных систем заблокировали важные российские приложения. В частности, были заблокированы мобильные приложения российских банков.

«Возможны и более масштабные и критические меры воздействия», — подчеркнул Меньшов.

Он добавил, что разработанная группой компаний «Ростелекома» операционная система «Аврора» полностью создана отечественными разработчиками. Поэтому эта система не зависит от иностранных компаний.