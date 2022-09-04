Якутск, , 10:42 — REGNUM Вертолет Ми-8 не сдается в аренду, и слухи об участии воздушного судна МЧС РФ на свадьбе блогеров являются фейком. Об этом 4 сентября сообщила старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) Зинаида Дьяконова.

«Ми-8» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Вертолет Ми-8 МЧС РФ прилетел вчера из поселка Батагай, высадил спасателей на Ус Хатын и полетел на регламентные работы. Спасатели прибыли с поисков пропавших людей в Усть-Янском улусе. Информация о том, что вертолет заказали для свадьбы блогеров, является фейком», — прокомментировала Дьяконова в интервью РИА Новости.

Ранее пользователи соцсети распространили видео, где на фоне вылетающего Ми-8 МЧС РФ засняты молодожены. При этом автор видео пошутил, что спасатели прилетели на вертолете для того, чтобы поздравить новобрачных. Жителей республики возмутила данная новость.