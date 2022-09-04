4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера киевского режима Ирины Верещук, которая угрожает жителям освобожденных от киевских нацистов территорий б. УССР тюрьмой и конфискацией имущества, если они будут сотрудничать с Российской Федерацией.

Оксана Переможенко, , 11:33 — REGNUM Киевский режим угрожает жителям освобожденных от киевских нацистов территорий б. УССР тюрьмой и конфискацией имущества, если они будут сотрудничать с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделала вице-премьер киевского режима Ирина Верещук.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета (фрагмент)

Она уточнила, что за сотрудничество с Россией людям грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

«Запад не признает… никакого суверенитета России над [бывшей УССР]… Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание… Люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — сказала она.

Заявление представительницы киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Верещук своим заявлением признала, что заявление киевского режима о том, что референдум якобы будет «не демократическим» и людей будут заставлять принять в нем участие, является пропагандой, а референдум, который пройдет на освобожденных территориях, даст людям выразить свободно свое мнение и будет демократическим, чего и боятся в Киеве. Иные указали на то, что киевский режим воспрещает людям свободно выражать свое мнение. Были и те, кто добавил, что киевский режим только то и может, что запугивать и угрожать людям. Также встречались и те, кто отметил, что у киевского режима не хватит тюрем, чтобы всех туда отправить, да и непонятно, как в Киеве собираются реализовать свои угрозы. Встречались и те, кто указал на то, что для жителей освобожденных территорий страшнее, если эти территории теоретически снова будут оккупированы киевскими террористами, — киевские нацисты будут расправляться со всеми и никого щадить не будут.

«А как она сможет реализовать наказание? Видимо, никак…» — написала «VерхняяVольта+».

«Она таким образом признала, что референдум реальный и в нем голосуют реальные люди. И провалила [пропагандистскую] кампанию [о том], что он нарисован. Запредельная тупость», — отметил Anton.

Ирина Верещук Интернет-представительство президента киевского режима

«А тем, кто предал СССР, расстрел, да? Уж если по-честному?» — задался вопросом Сергiй К.

«То есть высказать своё мнение — это преступление?» — в недоумении Никита.

«Скоро саму [бывш. УССР] у них конфискуют. Не заслужили владеть», — пишет Наталья.

«Тюрем не хватит. Но главное — конфискация», — смеется Саят-Ханум Г.

«Размечталась!» — прокомментировала Валентинка.

«Тут выбора не остаётся. Только Россия!» — добавил «Я Русский».

«Демократические ценности», — с сарказмом отметил Roman B.

«Нашла, чем пугать. Вклады уже все отняли у херсонцев и запорожцев», — напомнила Анастасия Г.

«А они приедут на российскую территорию и будут конфисковывать?» — задалась вопросом Ирина Ш.

«[Они] занялись своим любимым делом — запугиванием и шантажом», — написал «Боцман».

«А вот и демократия подоспела вместе со свободой выбора», — иронизирует Инна.

«Крымчан всех пересажали?» — с сарказмом спросил Миха Г.

«Сколько их там миллионов выходит? Всех пересажают?» — спросила Laskovaja Lobotomija.

«То есть майдан — это волеизъявление народа, а референдум — это преступление?! Заканчивать надо с [киевским режимом]», — призвала Юлия.

«Боятся гниды, что за РФ проголосуют!» — пишет Albinа.

«Так имущество, как и территория, будут российскими», — комментирует Sophie R.

«Следим за логикой: для [киевского режима] любые референдумы РФ проводятся, как они говорят, «под дулами автоматов», а значит, идущие на него люди — жертвы и не виноваты, и обвинять их нельзя. Если ты обвиняешь идущих на референдум, значит, ты подтверждаешь то, что он свободный и честный», — отметил Dao miss.

«Та это повод держаться за Россию крепко. Потому что, если [киевские нацисты] вернутся, не пощадят никого — ни старого, ни малого, не говоря уж о мужчинах и женщинах. Ещё и будет холодно и голодно. С нищей пенсией», — подытожила Елена Б.