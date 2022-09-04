Абакан, 4 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Статистики обнародовали цены на основные продукты питания в региона Сибирского федерального округа по состоянию на 29 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Хлеб

По данным Томскстата, самые дорогие в Сибири хлебобулочные изделия продаются в магазинах столицы Хакасии Абакана. Так, 1 кг пшеничного хлеба здесь в среднем стоит 103,25 рубля, ржано-пшеничного — 98,16 рубля.

Для сравнения, в Барнауле 1 кг хлеба из пшеничной муки можно купить за 74,70 рубля, в Омске изделие из смеси муки ржаной и пшеничной стоит 65,53 рубля.

Добавим, что в Абакане также нашли самый дорогой в округе картофель — 45,09 рубля за 1 кг против 25,88 рубля в Новосибирске.