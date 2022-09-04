Красногорск, , 10:39 — REGNUM Пропавших месяц назад людей обнаружили в затонувшей в Раменском (Московская область) на Клишевской пойме машине. Об этом сообщили очевидцы в группе «Раменское-онлайн» во «ВКонтакте».

"В машине находился инструктор по лечебной физкультуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов с подругой. В последний раз их видели 6 августа в «Дикси», после чего они пропали. Был объявлен розыск», — отмечается в сообщении.

На обнародованном видео разбитый затонувший автомобиль вытаскивают из водоема на тросе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате он и его пассажирка погибли.