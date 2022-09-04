Донецк, , 10:34 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:05 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: произведено 4 выстрела из танка», — отмечается в сообщении.

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