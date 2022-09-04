Вильнюс, 4 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. К месту своей службы в Литве прибывают представители будущего штаба бригады Североатлантического альянса (НАТО), которая будет дислоцирована в прибалтийской республике под командованием ФРГ. Об этом 4 сентября рассказал глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас в эфире радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Паромом из Киля в Клайпеду сегодня прибывают военнослужащие Германии — около 100 человек с необходимой техникой. Затем они проследуют в Руклу, где приступят к формированию штабного подразделения бригады», — сказал он.

При этом в военном городке в Рукле находится сводный батальон передового базирования альянса, которым руководит Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября германский федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что войны с Россией нужно избежать.