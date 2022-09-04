Ханты-Мансийск, , 10:30 — REGNUM Работодатели нефтегазового сектора гарантируют в 2022 году повышение заработной платы и выполнение социальных обязательств. Об этом газете «Сургутская трибуна» заявил председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.

Советский плакат «Нефтяники, больше нефти Родине!»

«Доходы нефтяных компаний сейчас в разы превышают запланированные показатели. Когда есть такая прибыль, профсоюз просто обязан сделать так, чтобы часть её была направлена на укрепление социального благополучия коллективов. Это дает законное право настаивать на росте заработной платы, улучшении соцпакета и повышении уровня гарантий для работников», — пояснил Александр Корчагин изданию.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России отметил, что выполняя обязательства отраслевого соглашения, компании обязаны ежегодно индексировать заработную плату и стремиться к её повышению.

Отметим, что по сообщению РИА «Новости», в начале 2022 года размер номинальной зарплаты в топливно-энергетическом комплексе России до вычета подоходного налога составляла в среднем 152 тыс. рублей.