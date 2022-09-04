Южно-Сахалинск, 4 сентября 2022, 10:28 — REGNUM Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке туристов увеличилось до шести человек. Об этом 4 сентября передают медицинские службы.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)
Игорь Шпиленок

«Еще один человек, который находился ранее без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

30 августа группа из десяти туристов в сопровождении двух гидов вышли в поход. 3 сентября 8 путешественников и один гид начали восхождение на вершину вулкана Ключевская Сопка, двое туристов с гидом остались в палатке на высоте 3 300 м. 5 туристов и один гид сорвались с высоты 4 150 м в пропасть.

Один из оставшихся на высоте туристов сломал ногу, второй — без сознания. Позже он скончался.

Туристы приехали на Камчатку из других регионов России. По предварительным данным, туристы совершали подъем на вулкан в плохую погоду.