Южно-Сахалинск, , 10:28 — REGNUM Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке туристов увеличилось до шести человек. Об этом 4 сентября передают медицинские службы.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) Игорь Шпиленок

«Еще один человек, который находился ранее без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

30 августа группа из десяти туристов в сопровождении двух гидов вышли в поход. 3 сентября 8 путешественников и один гид начали восхождение на вершину вулкана Ключевская Сопка, двое туристов с гидом остались в палатке на высоте 3 300 м. 5 туристов и один гид сорвались с высоты 4 150 м в пропасть.

Один из оставшихся на высоте туристов сломал ногу, второй — без сознания. Позже он скончался.

Туристы приехали на Камчатку из других регионов России. По предварительным данным, туристы совершали подъем на вулкан в плохую погоду.