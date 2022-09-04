Афины , 4 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Греческие судовладельцы сыграли важную роль в вывозе зерна с территории бывш. УССР, сообщает газета «Нафтемпорики».

Nstrumenttorg.ru Зерно

Сообщается, что около 30% судов, вывозящих с территории б. УССР зерновые культуры, принадлежат греческим компаниям. При этом вывозом занимаются суда среднего и старшего возраста, которые были зафрахтованы под коммерческие цели. Газета подчеркивает, что выводы сделаны на основе официальных данных Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Der Spiegel уточнило, что лишь 13 из 63 судов, вывозящих зерно с территории б. УССР, перевозили не пшеницу. В основном морскими судами вывозилась кукуруза, соя и подсолнечник. Газета отмечала, что эти зерновые культуры в основном используются в качестве корма для животных.