Москва, 4 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. При принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), который состоится в Индонезии, будут учтены все факторы, включая фактор безопасности. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист разместил в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране — организатору предстоящего саммита (Индонезии — ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин решил приехать на саммит G20.