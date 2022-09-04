Великий Новгород, 4 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Житель Великого Новгорода, уроженец Ленинграда, отец двоих детей Максим Петров погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом 4 сентября сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Андрей Никитин.

vk.com/nikitinandrey2017 Максим Петров, погибший в ходе СВО

«Максим родился в Ленинграде. В школьные годы занимался лыжами в спортивной школе олимпийского резерва. В 2005 году вместе с родителями и сестрой переехал в Великий Новгород, где окончил Дорожно-транспортный техникум по специальности «автомеханик», — рассказал губернатор о судьбе погибшего воина.

По словам Никитина, в памяти близких людей Максим Петров «навсегда останется простым и добрым человеком, любимым сыном, братом и отцом двух дочерей».

«Искренне соболезную семье погибшего, скорблю вместе с вами о невосполнимой утрате. Вечная память герою!», — добавил губернатор Новгородской области.

С начала специальной военной операции руководство Новгородской области сообщило не менее чем о 13 погибших бойцах.