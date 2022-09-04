Горловка, ДНР, 4 сентября 2022, 10:19 — REGNUM Мирная жительница ранена в результате обстрела ВСУ Центрально-городского района Горловки. Об этом 4 сентября сообщает мэр города Иван Приходько.
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«По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы) со стороны ВСУ получила ранение женщина 1982 г. р.», — отмечается в сообщении.
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